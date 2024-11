"Politie gebeld, maar die vonden het niet belangrijk": Opschudding na match in provinciale

Opschudding in provinciale. Tijdens de match tussen FC Capellen en SK Putte kregen de bezoekers en de scheidsrechters dieven over de vloer in hun kleedkamer.

In vierde provinciale werd zaterdag het duel tussen FC Capellen en SK Putte afgewerkt. De bezoekers kregen echter geen sleutel van de kleedkamer. “Onze afgevaardigde slaagde er niet om de kleedkamer op te slot te doen: het slot functioneerde niet. Toen we er iemand van Cappellen op aanspraken, kregen we te horen dat iemand het slot eerder die dag had proberen te forceren”, klinkt het. Ondertussen stond het team al op het veld. Alle gerief van de spelers bleef noodgedwongen onbeveiligd achter in de kleedkamer. Na de match bleek al het cash geld uit de portefeuilles gestolen te zijn. Ook de pot van de ploeg, goed voor meer dan 1.000 euro, was verdwenen. De thuisploeg bleek echter niet bestolen te zijn, de scheidsrechters wel. “We hebben de politie gebeld, maar die vond het niet belangrijk genoeg om voor te komen. We kregen te horen dat we later maar aangifte moesten komen doen op het politiekantoor”, klinkt het.