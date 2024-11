📷 'Southampton haalt opvolger voor Paul Onuachu in de Jupiler Pro League'

De dagen van Paul Onuachu bij Southampton lijken geteld. De ex-spits van KRC Genk staat op het punt de ploeg te verlaten.

De transfer van Paul Onuachu, twee jaar geleden voor 18 miljoen euro, werd geen succes voor Southampton. In zijn eerste maanden scoorde Onuachu niet en degradeerde de ploeg.

Vorig seizoen was beter, toen Onuachu uitgeleend werd aan Trabzonspor. Hij scoorde er 15 keer in 21 wedstrijden. In Engeland zit hij ondertussen echter niet meer in de spelerskern.

Dit seizoen kwam hij nog maar een kwartier in actie. Er wordt gekeken om Onuachu deze winter van de hand te doen. Zelfs Club Brugge wordt genoemd als mogelijke bestemming.

Onuachu ligt nog tot 2026 onder contract. De Engelse ploeg wil echter een nieuwe spits binnenhalen en die zou ook uit de Jupiler Pro League komen.

Volgens transferjournalist richt Southampton zijn pijlen op niemand minder dan Kasper Dolberg van RSC Anderlecht. Of de Deen deze uitdaging ziet zitten, bij een degradatieploeg, valt echter te betwijfelen.