Een half jaar geleden nog in 1B, vanavond kijkt hij Manchester City in de ogen: van anoniem spelen tegen de beloften van OHL naar CL

Vanavond reist Feyenoord naar Manchester City. Zal Anis Hadj Moussa opnieuw het net laten trillen? De 22-jarige Algerijn speelde vorig seizoen nog voor... Patro Eisden Maasmechelen.

Het was op 26 november: exact twee jaar geleden speelde Anis Hadj Moussa met Olympic Charleroi een wedstrijd in Eerste Nationale tegen de U23 van Leuven. Als spits samen met Mohamed Dahmane en Idir Ouali slaagde hij er niet in om het verschil te maken. De wedstrijd was niet echt memorabel en eindigde op 2-2.

Vanavond krijgt de Frans-Algerijnse speler de kans om definitief zijn visitekaartje af te geven tegen Manchester City in de Champions League. Hoe is hij in twee jaar tijd van een compleet leeg Den Dreef-stadion naar een wedstrijd in het Etihad Stadium gekomen? Laten we teruggaan.

Toen Anis Hadj Moussa in juli 2022 bij Olympic tekende, maakte hij meteen indruk met zijn technische vaardigheid. De 20-jarige Parijzenaar kwam van Lens met de bekende Franse opleiding. Hoewel Lens hem in het B-elftal had, wisten de Doornikzanen hem te overtuigen. Maar ze wisten dat het moeilijk zou zijn om hem langer dan een seizoen te behouden, tenzij ze promoveerden naar 1B.

Lens kan zichzelf nu wel bijten

Door constant te dreigen, voortdurend van richting te veranderen en dribbels aan de rechterkant, veroverde Hadj Moussa zijn plek in 1B... door aan het einde van het seizoen naar Patro Eisden te gaan. De jongen overtrof in Limburg de verwachtingen en had slechts zes maanden nodig om de aandacht te trekken van Vitesse Arnhem, waar hij afgelopen januari op huurbasis naartoe ging.

Zelfs in de Eredivisie, waar hij in maart Algerijns international werd, wist hij meteen een vaste waarde te worden en de tegenstander te slim af te zijn. Dus toen hij aan het einde van het seizoen terugkeerde bij Patro, was het om verder te gaan. Iedereen binnen de clubleiding was zich ervan bewust dat de interesse van de grootste Nederlandse clubs, onder de indruk van zijn periode bij Vitesse, bevestigde dat de linkspoot klaar was voor de volgende stap.

Uiteindelijk haalde Feyenoord hem voor 1,80 miljoen binnen. Een onverwacht bedrag voor een speler die twaalf maanden daarvoor gratis vanuit Nationale 1 was aangekomen, maar vooral een koopje gezien de kwaliteit van de jongen.

In Rotterdam duurde het iets langer voordat Brian Priske hem in de basisopstelling opnam. Maar Hadj Moussa lijkt gelanceerd: hij heeft twee basisplaatsen (en twee doelpunten) in de competitie en scoorde ook een prachtig doelpunt tegen Salzburg in de Champions League. Maar het zou erg beperkt zijn om zijn opkomst alleen aan zijn statistieken te meten.

Als je het gisteren hebt gemist, de in Parijs geboren Anis Hadj-Moussa met het doelpunt van de week in de Champions League! Zijn eerste sinds hij bij Feyenoord kwam. Wat een talent is hij!! pic.twitter.com/rQ2rnxPCTz — Julien Laurens (@LaurensJulien) November 7, 2024

Soms zijn woorden beter dan cijfers: "Dit zijn de soort spelers waar supporters voor betalen. Het maakt niet uit wat de statistieken zeggen, ik wil ervan genieten. Hij is een geweldige speler. Tot nu toe gaat alles goed voor hem, ik ben benieuwd hoever hij kan komen", prees voormalig Nederlandse international Marcel Peeper op NOS.

of Ibrahim Afellay hebben ook gepleit om hem regelmatig in de basis te zien. Nu hun wens is vervuld, is het aan Anis Hadj Moussa om te spelen. Te beginnen vanavond, tijdens de galawedstrijd tegen Manchester City. Zal hij denken aan die anonieme avond in november 2022 in Leuven als hij beslissend kan zijn tegen de Citizens?