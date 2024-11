Pep Guardiola lanceert noodkreet: Man City nog meer in de problemen: "Je zult het zien!"

De ziekenboeg van Manchester City zit barstensvol en ondanks de enorme breedte van de kern, is Pep Guardiola gedwongen om zijn spelers op onbekende posities te laten spelen en een beroep te doen op veel jeugdspelers van de opleiding. De Spaanse coach beleeft de slechtste reeks in zijn carrière.

Vijf opeenvolgende nederlagen, in alle competities: Pep Guardiola had dat nog nooit meegemaakt in zijn hele carrière. Toch is dat wat de Spaanse coach momenteel doormaakt, aan het roer van Manchester City.

Een historische wedstrijd, aangezien Guardiola's Citizens al sinds november 2022 geen enkele nederlaag meer hadden geleden in eigen huis, wat neerkomt op 52 wedstrijden. Manchester City had sinds 2003 geen nederlaag meer geleden met een verschil van drie doelpunten of meer in het Etihad Stadium in officiële competities.

Guardiola mist al zijn sterren. Kevin De Bruyne is begin deze maand teruggekeerd bij de groep, maar hij kon slechts vijf minuten spelen tegen Sporting en vijftien minuten in de laatste twee Premier League wedstrijden. De Spanjaard is erg voorzichtig met de Rode Duivel om hem volledig fit te krijgen voor het einde van het seizoen. Jérémy Doku is ook teruggekeerd naar de groepstraining, maar lijkt nog niet klaar om dinsdag te spelen tegen Feyenoord.

De Catalaanse coach zal echter risico's moeten nemen, omdat er nog veel afwezigheden zijn. Rodri, de recente winnaar van de Ballon d'Or, is nog steeds afwezig, evenals zijn bijna enige vervanger op die positie, Mateo Kovacic. In het centrum van de verdediging ontbreekt Ruben Dias, Stones is net terug van blessure en heeft het moeilijk, net zoals Aké, en Josko Gvardiol lijkt als enige verloren te lopen te midden van de malaise. Met de slechte prestaties van Kyle Walker, Bernardo Silva en Ilkay Gundogan, die lijken over hun hoogtepunt heen te zijn, gaat het niet goed met Guardiola.

Geef me mijn spelers terug, en je zult het zien!

Tijdens de persconferentie, voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League, waarin de Cityzens zich absoluut moeten herstellen, probeerde de Spaanse coach, die zojuist zijn contract met twee extra seizoenen heeft verlengd, de zorgen weg te nemen. Volgens hem zal alles beter gaan wanneer de geblesseerden terugkeren. Maar de tijd dringt.

"Geef me mijn spelers terug, en je zult het zien! Het is moeilijk om te spelen zonder vier centrale verdedigers, twee verdedigende middenvelders, de beste speler ter wereld, Rodri, gedurende het hele seizoen en een vleugelspeler. Geef me mijn spelers terug, en je zult het zien." Gezien zijn honger naar overwinningen, zal Guardiola vastberaden zijn als nooit tevoren wanneer zijn sterkhouders terug zijn op hun best.