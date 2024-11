Plotseling zorgt de terugkeer van Zinho Vanheusden voor een gamechanger bij KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zinho Vanheusden maakte tegen Beerschot zijn langverwachte terugkeer in de basis bij KV Mechelen. Hasi benadrukt dat hij zich niet meer zorgen maakt zolang Vanheusden zelf geen klachten heeft.

De terugkeer van Vanheusden symboliseert ook de bredere situatie bij KV Mechelen. Waar Hasi in het begin van het seizoen nog klaagde over blessures en een gebrek aan diepgang in de selectie, heeft het team zich langzaam hersteld.

"Ik heb nu zelfs een luxeprobleem", zegt Hasi in Gazet van Anwterpen. Dit luxeprobleem komt doordat meer en meer spelers terugkeren van blessures, waardoor er nu meer concurrentie is voor de startplaats.

Met de 3-0-zege tegen Beerschot staat KV Mechelen op een uitstekende vijfde plaats in de Jupiler Pro League. Hasi is dan ook zeer tevreden over de vooruitgang van zijn team.

"We hebben de klik gemaakt en hebben dezelfde manier van spelen als vorig seizoen teruggevonden. Het is duidelijk dat de groep nu goed functioneert, met zowel de nieuwe als oude spelers zich goed aan elkaar aanpassend", aldus de coach.

Moeilijke wedstrijd op Kortrijk

Vrijdag staat de uitwedstrijd tegen Kortrijk op het programma, een wedstrijd die Hasi als een moeilijke uitdaging ziet. Hij weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om te spelen tegen een team dat strijdt tegen de degradatie, vooral op hun eigen veld.