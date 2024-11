Hij leert het niet: ex-speler Union SG komt maand na zwaar verkeersongeval opnieuw in opspraak voor gedrag achter het stuur

Voormalig speler van Union Saint-Gilloise Victor Boniface was een maand geleden betrokken bij een ernstig verkeersongeval. De Nigeriaanse aanvaller kwam er toen bijna zonder kleerscheuren vanaf, nu is hij opnieuw in opspraak gekomen.

De aanvaller van Bayer Leverkusen, Victor Boniface, was een maand geleden betrokken bij een licht auto-ongeluk. De voormalige Union-speler deelde toen foto's van zijn beschadigde auto op zijn Instagram-account.

Opnieuw in opspraak

In zijn bericht uitte Boniface zijn dankbaarheid door te verklaren "God is de grootste" en "God heeft besloten dat mijn tijd nog niet gekomen is". Boniface kwam met de schrik vrij, maar miste wel het duel tegen Brest in de Champions League.

De foto's en video's toonden de omvang van de schade aan zijn auto, vooral de zwaar beschadigde rechtervoorkant en ingedeukte dak, evenals beelden van het proces-verbaal opgesteld door de hulpdiensten.

Met gsm in de hand

Wie had gedacht dat Boniface daaruit zou geleerd hebben? Die komt nu toch enigszins bedrogen uit, want deze week was hij op stap met de Nigeriaanse rapper Zoro Swagbag. En er kwamen ook beelden uit de wagen op diens sociale media.

De aanvaller van Bayer Leverkusen zit met de gsm in zijn hand te scrollen, terwijl hij aan het rijden is in zijn Mercedes. Dat heeft hem alvast in BILD opnieuw heel wat kritiek opgeleverd, weet Het Laatste Nieuws.