Steven Defour geeft toe: "Er is contact geweest"

Steven Defour was een van de kandidaten om de nieuwe coach te worden van OH Leuven. Wat is er van en hoe reageerde de gewezen coach van KV Mechelen zelf op de hele zaak? De kans dat hij het wordt, lijkt ondertussen vervlogen.

OH Leuven moet op zoek naar een nieuwe coach nadat Oscar Garcia plots ontslagen werd. Voorlopig nam Hans Somers even over, maar die maakte duidelijk dat het om een interimopdracht gaat. Er zijn ondertussen nog enkele kandidaten over bij Leuven.

Buitenlandse naam naar Leuven?

Karel Geraerts en Steven Defour werden genoemd, meer dan waarschijnlijk zit de nieuwe coach zondag in het publiek tegen RSC Anderlecht. De technisch directeur Gyorgy Csepregi van OH Leuven hoopte in de loop van deze week de nieuwe coach te kunnen voorstellen.

Het zou gaan over een buitenlandse naam. Momenteel liggen er drie namen op tafel. Maar Defour was wel degelijk een optie, zo klinkt het in 90 Minutes bij de gewezen coach van KV Mechelen.

Contact geweest

"Ik denk niet dat ze mij gaan kiezen neen. Er is contact geweest, maar meer valt daar nu niet over te vertellen", aldus Defour in alle eerlijkheid. Filip Joos vond het dan weer vreemd dat er nu plots aan een buitenlander wordt gedacht.

"Iemand die de Belgische competitie kent, is toch een voordeel wat mij betreft", aldus Gilles Mbiye-Beya daarover. Binnen enkele dagen weten we meer.