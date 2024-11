Nieuwe coach tegen Anderlecht in de tribunes? JPL-team houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar, maar ...

495

OH Leuven moet op zoek naar een nieuwe coach nadat Oscar Garcia plots ontslagen werd. Voorlopig nam Hans Somers even over. Er zijn ondertussen nog enkele kandidaten over bij Leuven, dit weekend zou de nieuwe coach in het stadion zitten.

OH Leuven speelde vorige week op zondagnamiddag 1-1 gelijk tegen Union SG, maar Hans Somers gaf nogmaals duidelijk aan dat hij hoopt snel te mogen terugkeren naar zijn job bij de Academy. Geen job als vaste T1 voor hem dus. Wie wordt de nieuwe coach? En dus is de vraag: wie dan wel? Karel Geraerts en Steven Defour werden onder meer genoemd, maar het zou om een buitenlandse coach moeten gaan. Drie namen staan nog op de shortlist bij OH Leuven. De technisch directeur Gyorgy Csepregi van OH Leuven hoopte in de loop van de week de nieuwe coach te kunnen voorstellen, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Mogelijk zal hij zondag wel in het stadion zitten tegen RSC Anderlecht. Vertrouwen geven aan de ploeg “Iemand die vertrouwen geeft aan de ploeg. We zoeken iemand die ervoor zorgt dat we het veld op kunnen met volle goesting, die vertrouwen en vrijheid schenkt", is Thibault Vlietinck duidelijk over de wensen tegenover Gazet van Antwerpen. “Ik denk dat sommige spelers meer duidelijkheid wilden. Niet om te zeggen dat het allemaal daaraan lag, soms zaten er gewoon details tegen. Er zit gewoon zo veel kwaliteit in deze ploeg, door omstandigheden is dat er nog niet uitgekomen.”