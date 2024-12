Karel Geraerts heeft nog geen nieuwe job, maar verwijst naar grote naam: "Die zit ook gewoon thuis"

Karel Geraerts werd dit seizoen ontslagen bij Schalke 04. Momenteel is hij nog niet opnieuw als trainer aan de slag.

Het verhaal van Karel Geraerts en Marc Wilmots bij Schalke 04 eindigde dit seizoen na een stevige reeks van tegenvallende resultaten. Ondertussen heeft hij nog geen nieuwe job.

Via via kwam Anderlecht met hem in contact om Brian Riemer op te volgen, maar dat kon gezien zijn verleden geen match zijn. Ook OH Leuven polste even, waar Geraerts zelf speelde, maar ook dat werd niks.

Geraerts blijft het naar eigen zeggen allemaal rustig bekijken. Ook zijn gezin ondervond geen last van het feit dat hij ontslagen werd. Dat er nog geen nieuwe job is, is voor Geraerts geen drama.

“Kijk, er beweegt ook gewoon weinig op de markt”, vertelt de ex-coach van Union SG in een gesprek over zijn ontslag met Het Laatste Nieuws. Maar zo zijn er nog wel wat.

“Om een voorbeeld te geven: Mark van Bommel. Die zit ook gewoon thuis. Ik probeer die periode, in afwachting van een nieuwe club, zo goed mogelijk in te vullen. En op het juiste moment zal ik de volgende uitdaging aangaan.”