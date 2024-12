Kanaries boven! Topprestatie STVV wordt beloond, maar ook metronoom van Club en groeidiamant van Anderlecht: dit is ons 'Elftal van de Week'

Zoals elke week presenteren we u op maandag ons 'Elftal van de Week'. Deze keer zitten er heel wat STVV-spelers in na hun topprestatie tegen leider Genk. Maar ook Club Brugge is goed vertegenwoordigd.

Doel

Colin Coosemans heeft deze rubriek al een paar keer gesierd, maar terecht. De doelman van Anderlecht heeft niet meer zoveel werk als in het begin van het seizoen, maar staat er wel als het nodig is. Met een schitterende parade op een schot van Vlietinck hield hij toch nog een punt voor paars-wit. Ook zijn uitvoetballen is een surplus die enorm gewaardeerd wordt.

Verdediging

Anderlecht hield voor de vierde keer op rij de nul en dat is ook in grote mate te danken aan Jan-Carlo Simic. De 19-jarige Serviër speelt al weken op een hoog niveau. Een schot in de roos. Ross Sykes zorgde er dan weer voor dat Union de punten thuis hield tegen Antwerp. Hij scoorde ook de winnende treffer.

En dan een naam die bij weinigen een belletje zal doen rinkelen. Loïc Mbe Soh, een Franse brok graniet die bij Beerschot in de verdediging staat. Hij scoorde de gelijkmaker tegen Cercle Brugge en lag met zijn sterke verdediging mee aan de basis van de remontada van de Ratten.

Middenveld

Er staan drie jongens van STVV in de ploeg. De eerste is Louis Patris. De van Anderlecht gehuurde wingback speelde sterk tegen Genk en gaf de assist voor de 2-1. Hij had zelfs kunnen scoren en meer assists kunnen hebben. Ryotaro Ito, zijn ploegmaat, verdiende trouwens ook een plaatsje. De Japanner zijn techniek is een meerwaarde voor elke ploeg.

Bij Club Brugge hebben ze trouwens ook een heel fijnbesnaarde middenvelder rondlopen. Ardon Jashari moest zich wat integreren, maar is intussen niet meer weg te denken uit de basis. En dan de man met de onuitspreekbare naam: Allahyar Sayyadmanesh. De linksbuiten zit intussen aan zes goals en vijf assists. Tegen Gent deed hij ook een duit in het zakje met een goal en een assist.

Aanval

Andreas Skov Olsen begint weer te renderen voor Club Brugge: een assist en een goal om de scheve situatie helemaal recht te trekken. Nacho Ferri nekte dan weer KV Mechelen met zijn twee goals. Drie belangrijke punten voor KV Kortrijk.

Adriano Bertaccini staat nu samen met Dolberg en Tolu helemaal bovenaan de topschuttersstand. De Kanarie scoorde twee heel mooie doelpunten in de Limburgse derby.