Vanaken over bekerduel tegen Patro Eisden Maasmechelen: "Niet zo aantrekkelijk, maar..."

Club Brugge werkt stevig tempo aan wedstrijden af, dinsdag trekt de landskampioen al naar Maasmechelen voor de achtste finale van de Beker van België. Patro Eisden is dan de tegenstander.

In de 1/16de finale van de Beker van België had Club Brugge geen enkel probleem met amateurclub Belisia Bilzen, de landskampioen won met 6-1. Patro Eisden zorgde dan weer voor een verrassing met een 4-1 zege tegen Charleroi.

Van onderschatting is bij Club Brugge zeker geen sprake, maar toch zal Nicky Hayen roteren in zijn basiself. "Dat zal inderdaad wel gebeuren, maar we gaan niet roteren om te roteren", zei de coach van Club Brugge.

"Patro Eisden heeft ook niet zomaar Charleroi met 4-1 uitgeschakeld, dus we zijn zeker op onze hoede. We moeten gewoon opnieuw in onze eigen kwaliteiten geloven", stelde de coach van Club Brugge duidelijk.

Vanaken houdt iedereen scherp voor bekerduel

"Het zal niet zomaar een tussendoortje worden", beseft ook kapitein Hans Vanaken. "We moeten goed beseffen wat voor soort wedstrijd er op ons afkomt. We moeten opnieuw zo gefocust zijn zoals tegen Celtic."

"Het is dan wel een andere tegenstander en het klinkt misschien niet zo aantrekkelijk, maar als we met die focus en mentaliteit naar Patro gaan, dan kunnen we ons kwalificeren. Maar we moeten niet denken dat we op ons gemak met 0-4 of 0-5 gaan winnen. Met de juiste focus kwalificeren we ons voor de volgende ronde."