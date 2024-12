Drama voor Arnaud Bodart: net opgevist bij Standard en nu alweer ferme tegenslag

Het had een nieuw hoofdstuk moeten zijn in de terugkeer van Arnaud Bodart, maar zijn herintrede bij Standard is abrupt geëindigd in mineur. De 26-jarige doelman, die na een lange periode op de bank opnieuw eerste keuze werd, viel afgelopen zaterdag tegen Charleroi geblesseerd uit.

Onderzoek heeft uitgewezen dat hij een spierscheur heeft aan zijn adductor en hamstring, waardoor hij tot het einde van 2024 buiten strijd is. Bodart stond na een moeilijke seizoensstart opnieuw tussen de palen tegen Cercle Brugge en Charleroi. Zijn terugkeer leek een keerpunt te worden in het seizoen van Standard, dat geteisterd wordt door blessures. Voor Bodart zelf, die maandenlang moest toekijken vanaf de zijlijn, is dit een bijzonder harde klap. De blessure van Bodart voegt zich bij een lange lijst van afwezigen bij Standard. Naast Bodart moet de club het onder meer stellen zonder Nathan Ngoy, die pas in maart terugkeert, David Bates en Doumbia. Hoewel Boli Bolingoli zijn rentree maakte tegen Charleroi, blijft ook hij kwetsbaar. Tot overmaat van ramp ontbreekt ook Sutalo komend weekend tegen OH Leuven door een schorsing. De verantwoordelijkheid komt nu opnieuw bij Mathieu Epolo te liggen. De jonge doelman, die al gepland stond om tegen Genk in de beker te starten, zal de komende weken opnieuw de kans krijgen om zich te bewijzen als eerste keeper. Het is aan hem om stabiliteit te bieden.





