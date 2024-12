Benito Raman keert terug naar Beerschot: "Of ik zal uitgefloten en uitgescholden worden?"

Vanavond speelt KV Mechelen voor de achtste finales van de beker op Beerschot. Voor Benito Raman is het een terugkeer naar zijn ex-ploeg.

Twaalf jaar is het al geleden dat Benito Raman bij Beerschot speelde. Vanavond maakt hij er een comeback, zij het dan wel met zijn huidige werkgever KV Mechelen. “Ik onderhoud uitstekende relaties met AA Gent en Anderlecht, maar de band met Beerschot is nog intenser”, geeft de aanvaller toe aan Het Nieuwsblad. Op het Kiel wordt hij alvast met open armen ontvangen.

“In november ben ik nog gaan kijken naar Beerschot-Club Brugge. Toen zeiden de fans: ‘Je mag wel niet scoren tegen ons.’ Tja… Ik word geacht mijn job te doen. Dat ik nu voor rivaal KV Mechelen speel, zal de relatie hopelijk niet doen verslechteren.”

Tijdens Mechelen-Beerschot was nochtans gefluit te horen toen Raman aan de bal kwam. “Ik heb me even omgedraaid en een teken gedaan: ‘dit is niet nodig’. Ik had het niet verwacht, neen. De dag erna stuurde een goeie maat van mij een berichtje: ‘geef dit een plaats’.”

Geen verkeerd woord over Beerschot

“Hij kent heel veel mensen bij Beerschot, alsook de voorzitter van de supportersclubs. Het ging blijkbaar om enkelingen. Dat stelt me enigszins gerust”, besluit Raman.

Hij kan het zich niet voorstellen dat supporters van Beerschot hem zouden haten. “Ik heb altijd alles gegeven voor de club en heb nooit een verkeerd woord gezegd over Beerschot. Voor ik bij KV Mechelen tekende, stond ik zelfs open voor een terugkeer.”

Raman verwacht dan ook niet dat hij verwijten naar het hoofd zal krijgen. “Indien ze mij uitfluiten, zou ik dat jammer vinden, maar het is tegelijk wel te begrijpen. ‘t Is en blijft voetbal, hè. In the heat of the moment laaien de emoties hoog op.”

Raman weet alvast één ding: als hij de kans krijgt om te scoren, zal hij die zeker niet laten schieten. Al zal hij dat wel doen zonder te juichen.