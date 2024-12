Rondje Croky Cup: Union knikkert Buffalo's uit toernooi, zakje chips van Zulte Waregem is helemaal leeg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond lag het zwaartepunt van de achtste finales in de Beker van België. Welke teams maken nog kans op de Croky Cup?

Van KV Kortrijk - Antwerp FC, Beerschot VA - KV Mechelen en KRC Genk - Standard kan u op onze website een uitgebreid verslag terugvinden. Maar dat waren niet de enige wedstrijden op het menu.

Met Union SG - KAA Gent stond zelfs een onvervalste topper op het programma. Les Unionistes trokken uiteindelijk aan het langste eind. Na een spannend slot werd het 3-2 in het Dudenpark.

© photonews

Spannend was het allesbehalve aan Den Dreef. OH Leuven blikte Zulte Waregem in met forfaitcijfers. De droom van Essevee werd niet één, maar vijf keer opgeborgen.

© photonews

Ook in het Jan Breydelstadion was het spannend. STVV kwam snel op voorsprong, maar het bleef uiteindelijk 0-1. Voor Cercle Brugge is het bekeravontuur voorbij.