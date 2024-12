Staat KAA Gent weer op na wisselvallige maand? "Kwestie van tijd voor we een mooie reeks neerzetten"

KAA Gent heeft het de afgelopen maand niet makkelijk gehad. Na een verdienstelijke prestatie tegen KVC Westerlo lijkt het geloof er weer helemaal te zijn.

KAA Gent heeft een zeer wisselvallige maand november achter de rug. Eerst was er het 0-0 gelijkspel tegen Beerschot, toen volgde de 1-0 overwinning in de Conference League tegen Omonia Nicosa en de 5-0 zege tegen Standard.

Alleen was het een week later helemaal anders. De Buffalo's verloren met 6-0 in het Lotto Park tegen Anderlecht. Nadien gingen ze met 2-0 de boot in tegen Lugano in de Conference League.

Tegen Westerlo werd er 2-2 gelijkgespeeld, al hadden ze voldoende kansen om de drie punten mee naar huis te nemen. Andrew Hjulsager, die zijn comeback maakte na heel wat blessureleed, weet wat er nu moet gebeuren.

"De goede zaken van vandaag meenemen en hard werken aan de aspecten waar we beter moeten doen", opent de Deen volgens de clubwebsite van Gent.

"Niet vergeten dat we een jong team zijn. Niet zo lang geleden was ik een van de jongste en nu ben ik plots een oudere speler. Iedereen moet zijn best en het is een kwestie van tijd vooraleer we een mooie reeks kunnen neerzetten", besluit hij.