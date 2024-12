Voelt hij de bui al hangen? Alexandersson spreekt over ontslag van Muslic

KV Kortrijk speelt in de beker tegen Royal Antwerp FC. Voor coach Freyr Alexandersson geen enkele reden om te roteren.

De competitie primeert hoe dan ook voor KV Kortrijk, maar coach Freyr Alexandersson wil niet weten van een gewijzigde basiself om spelers te laten rusten.

“Er is de competitie en er is de beker: we willen in alle twee zover mogelijk komen. We zullen woensdag tegen Antwerp spelen met een zo sterk mogelijke ploeg”, zegt Freyr Alexandersson op de website van de club.

Wat de IJslander ook bezighoudt: het ontslag van trainer Miron Muslic bij Cercle Brugge. Besnik Hasi is nu de langst opeenvolgende coach in de Jupiler Pro League, voor Alexandersson en Ivan Leko bij Standard.

“Het geeft nog eens aan dat in België coaches snel worden vervangen”, beseft Freyr. “Ik zag ook het bord van de supporters die me buiten wilden. Natuurlijk doet dat pijn omdat je er zo hard voor werkt.”

“Ik vind dat de mensen eens moeten kijken naar de budgetten en het verschil zien tussen ploegen als Beerschot en Kortrijk enerzijds en Club Brugge en Anderlecht anderzijds. Maar we doen er echt alles aan om goed te presteren.”

Alexandersson zegt dat hij in Kortrijk op straat, in de supermarkt of het zwembad de warme steun van veel mensen voelt. “Ik vond het vrijdag fantastisch toen de man met de trompet zich liet horen en zo het hele stadion vol vrolijkheid blies. Dat is pas positief supporteren”, besluit hij.