Zorgen bij Anderlecht om bepalende speler, David Hubert is op zijn hoede voor Timmy Simons: "Dat is één van de karakteristieken die ik terguzie"

Anderlecht krijgt donderdag Westerlo over de vloer voor de achtste finales van de beker. Een wedstrijd die zich moeilijk aankondigt, want Timmy Simons heeft er toch een heel sterk geheel van gemaakt. En daarbij komt nog dat Anderlecht alweer een basispion moet missen.

De enkelblessure van Samuel Edozie lijkt immers een stuk erger dan eerst gedacht. Na de wedstrijd tegen Porto dacht David Hubert dat het wel ging meevallen, maar intussen is hij nog steeds niet op het trainingsveld verschenen. "Hij moet stilaan beginnen lopen, maar hij is nog niet zover dat hij kan trainen. Zondag tegen Beerschot? Dat zullen we moeten afwachten", aldus Hubert.

Wel goed nieuws over Ludwig Augustinsson. De Zweed zal morgen in de selectie zitten. Hubert lichtte ook al een tipje van de sluier op over zijn basisopstelling. Tegen Tubeke stond Mads Kikkenborg nog in doel, maar... "Mads traint goed en ik vond het toen het juiste moment om hem op te stellen. Maar Colin blijft onze nummer 1 en zal morgen spelen."

Best dat Hubert niet te veel gaat roteren in zijn basiselftal, want Westerlo kondigt zich aan als een kwaaie klant. De coach van paars-wit is zich daarvan bewust, want hij speelde nog tegen Timmy Simons als speler. "Timmy was een heel goeie speler die heel goed wist wat zijn werk was en dat perfect kon uitvoeren", knikte Hubert.

"Hij liet de mensen rond hem beter spelen en dat is één van de karakteristieken die ik terugzie bij Westerlo. Hij geeft opdrachten waardoor de spelers individueel het best mogelijk uit de verf komen."

De beker is belangrijk voor Anderlecht, want een prijs aan het einde van het seizoen is toch het doel. "Westerlo is een te duchten tegenstander. Wij zijn verwittigd. Ze hebben de laatste jaren ook heel wat investeringen kunnen doen in een heel kwalitatieve kern. Er zitten een paar echt goeie spelers tussen."