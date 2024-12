Deinze-speler ziet hoe zijn club weinig respect richting voor voormalige coach: "Dat was zijn droom, maar het werd hem niet gegund"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Steve De Ridder is een van de Deinze-spelers die nog wel graag wil meevoetballen. Hij kan zich zo ook meer in de kijker spelen.

De situatie bij KMSK Deinze lijkt niet te beteren. Enkele spelers trokken de deur al achter zich dicht, terwijl anderen, zoals Steve De Ridder, nog wel graag meevoetballen met de beloften.

Onder de laatste twee coaches, Hernan Losada en Hans Somers, verzamelde De Ridder maar moeiljk speelminuten. "Het was voor mij jammer dat Marc Grosjean vertrokken is. Hij was een warme en aimabele coach die bij Deinze op een weinig respectvolle manier werd ontslagen", vertelt De Ridder bij Het Nieuwsblad.

Grosjean moest in november 2023 zijn koffers pakken. "Hij haalde Deinze twee jaar geleden weg uit de onderste regionen van de rangschikking en greep pas op de laatste speeldag nipt naast een plaats in de top zes."

"We stonden vorig seizoen op drie punten van de leidersplaats toen hij werd opzijgeschoven. Het was zijn droom om zijn carrière bij Deinze af te sluiten met een promotie, maar dat werd hem niet gegund", besluit hij.