Goed nieuws voor Anderlecht: David Hubert ziet in december belangrijke speler terugkeren

Anderlecht zag Killian Sardella tegen KAA Gent uitvallen met een enkelblessure. De rechtsachter zou echter al snel terug op het veld kunnen staan.

Killian Sardella liep in de wedstrijd tegen KAA Gent een enkelblessure op. Hij zou een ligament gescheurd hebben, waardoor hij afgelopen weekend niet in actie kwam tegen OH Leuven.

Geen goed nieuws dus voor de verdediger, die nu een tijdje out is. Hij speelt logischerwijs ook niet tegen KVC Westerlo. Samuel Edozie zit ook nog niet bij de kern.

Die heeft de trainingen al wel hervat, het lijkt dus de goede kant op te gaan. Volgens Het Laatste Nieuws evolueert de kwetsuur van Sardella ook gunstig.

Hij zou deze maand nog in actie moeten komen. Van de 15 competitiewedstrijden mocht Sardella er 14 starten en was hij één keer invaller. David Hubert zal in december dus al zeker één speler terug zien keren.