Al een eerste trofee voor David Hubert bij Anderlecht?

David Hubert wordt momenteel unaniem geprezen bij Anderlecht. Hij zou daarvoor al beloond kunnen worden.

Op 10 oktober werd David Hubert aangesteld als hoofdtrainer bij Anderlecht. Dit na vijf veelbelovende wedstrijden om op korte termijn de opvolging van Brian Riemer te verzekeren.

Het vervolg is niet minder overtuigend, het team heeft weer plezier in het spel gevonden, staat weer op de vierde plaats in de competitie en is nog steeds ongeslagen in de Europa League.

Hubert is al genomineerd voor de titel van Trainer van de Maand in de Pro League. In november speelde Anderlecht drie wedstrijden in de competitie, met overwinningen van 4-0, 0-5 en 6-0 tegen KV Kortrijk, Cercle Brugge en Gent.

Al bekroond?

Zijn twee concurrenten zijn Nicky Hayen (Club Brugge) en Sven Vandenbroeck (Zulte Waregem). Met Club Brugge heeft Nicky Hayen gewonnen van OH Leuven met 0-1, gelijkgespeeld tegen Beerschot met 2-2 en STVV verslagen met 7-0.

Aan de andere kant begon Vandenbroeck de maand met een nederlaag tegen RWDM met Zulte Waregem, maar herstelde zich daarna met drie overwinningen tegen RAAL (2-1), Seraing (5-1) en de U23 van Genk (2-3). Het team staat bovenaan in 1B.