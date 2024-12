Domper voor Besnik Hasi: KV Mechelen moet basisspeler weken missen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen werd woensdagavond uitgeschakeld door Beerschot in de Croky Cup. Maar dat was niet de enige domper die Malinwa moest slikken. Daam Foulon viel geblesseerd uit en zal enkele weken aan de kant zitten.

KV Mechelen heeft woensdagavond verloren tegen Beerschot in de Croky Cup. Na verlengingen hingen de bordjes op 2-2 en dus gingen we naar strafschoppen.

Bafdili en Pflücke konden hun penalty niet omzetten, terwijl ze er bij Beerschot slechts eentje misten. Daardoor plaatsten de Kielse Ratten zich voor de kwartfinales van de Croky Cup.

Bovendien moest Daam Foulon geblesseerd van het veld: een dubbele opdoffer voor Mechelen. Volgens Het Laatste Nieuws is de wingback zeker enkele weken out.

Hij zal in 2024 dus niet meer in actie komen. Hij heeft een scheur in de hamstrings opgelopen. Verder onderzoek zal nog moeten bepalen hoelang hij exact afwezig zal zijn.