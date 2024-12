Gewezen cultspeler van onder meer Standard, Leicester City en Brighton & Hove Albion combineert voetbal met erg opvallende hobby

Anthony Knockaert was een echte cultheld. Een woelwater ook af en toe, maar zowel in ons land als in het buitenland maakte hij ook indruk. Momenteel speelt hij opnieuw in Moeskroen, maar hij heeft er nog een andere sportieve hobby bij.

Anthony Knockaert begon zijn carrière in Frankrijk bij Guingamp, nadat hij eerder bij onder meer de jeugd van Moeskroen speelde. Na enkele jaren bij Leicester City in de lagere regionen van het Engelse voetbal kwam hij in 2015 bij Standard terecht.

Daar maakte hij indruk, zowel op als naast het veld. Zes maanden later was hij alweer weg naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daarna volgden ook nog episodes bij Fulham, Nottingham Forest, bij het Griekse Volos, Huddersfield en Valenciennes.

Terug naar Moeskroen

Afgelopen zomer kondigde Anthony Knockaert aan een einde te maken aan zijn professionele carrière. Maar dat betekent niet dat hij zijn voetbalschoenen helemaal aan de haak heeft gekozen. Hij heeft gekozen voor een nieuw avontuur bij de opvolger van Royal Excel Mouscron.

De voormalige speler van Standard werd afgelopen zomer voorgesteld bij Moeskroen. Die ploeg zet de erfenis van Excel Moeskroen simpelweg voort in het Canonnier-stadion en is gepromoveerd naar eerste provinciale.

Op naar nationale reeksen?

Momenteel staat Stade Mouscronnois knap tweede in de eerste provinciale van het Henegouwse voetbal. Een overgang naar de nationale reeksen is dus nog niet helemaal onmogelijk voor Knockaert en co.

Die heeft er ondertussen naast het voetbal een speciale hobby bij. Hij speelt namelijk ook petanque bij Moeskroen. De A-ploeg daarvan werd afgelopen seizoen nog Belgisch kampioen en hoort bij de absolute top van het land.

Petanque als extra hobby

Knockaert speelt momenteel bij een B-ploeg van Moeskroen. Die zijn in de Vlaamse vleugel ingeschreven en spelen dus in Oost-Vlaanderen in de Ere-afdeling - het niveau tussen nationaal en provinciaal van de petanquewereld in Vlaanderen.

Uiteraard kan hij niet altijd meespelen - een en ander hangt ook af van wanneer zijn team in het voetbal speelt. Toch is hij stilaan een vaste waarde aan het worden bij Moeskroen. Zo is hij ook met iets kleinere ballen zeer vaardig aan het worden, zoveel is duidelijk. We wensen hem veel succes in alles wat hij doet.