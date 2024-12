Zoals alleen hij dat kan: José Mourinho deelt steek uit aan Pep Guardiola

Pep Guardiola heeft het moeilijk gehad de laatste tijd. Manchester City kon zeven keer na elkaar niet winnen, voor de zege tegen Nottingham Forest volgde.

Toen Manchester City afgelopen weekend met 2-0 aan het verliezen was op het veld van Liverpool, besloten de thuisfans om Guardiola op de korrel te nemen. "Sacked in the morning", klonk het.

De coach van City reageerde door zes vingers in de lucht te steken. Daarmee verwees hij naar de zes landstitels die hij met de Skyblues veroverde sinds zijn komst. Het valt te vergelijken met iets wat Mourinho deed toen hij met Manchester United aan zijn laatste wedstrijden bezig was.

Toen Guardiola werd gevraagd naar een mogelijk ontslage reageerde hij snel. "Ik hoop van niet. Hij heeft er drie gewonnen, ik zes.... We zijn beiden zo, we willen onze fans tonen dat we veel beter zijn dan de mensen die zo’n gezangen bovenhalen. Daarmee willen we aantonen dat wat we hebben bereikt buitengewoon is. Ik wou maar aangeven dat we een ongelofelijke club zijn", klonk het volgens Het Laatste Nieuws.

Mourinho heeft die uitspraken ondertussen ook gehoord en kwam met een reactie zoals alleen the special one dat kan. "Guardiola had het nog over mij. Dat hij zes titels won, en ik drie. Wel, ik won ze tenminste fair. Als ik zou verliezen, zou ik gewoon mijn tegenstander feliciteren omdat hij het beter gedaan heeft dan mij. Ik wil niet winnen als er 150 (het zijn er eigenlijk 115 n.v.d.r.) rechtzaken boven mijn hoofd hangen."