Anderlecht en Gent strijden om Nederlands toptalent: 20-jarige héél vlotscorende spits

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Nederlandse toptalent Miliano Jonathans, momenteel actief bij Vitesse, lijkt een transfer te overwegen. De aanvaller staat niet alleen in de belangstelling van Nederlandse clubs als FC Twente en FC Utrecht, maar heeft ook de aandacht getrokken van Belgische topclubs Anderlecht en KAA Gent.

Met een aflopend contract en een financieel wankel Vitesse lijkt een wintertransfer onvermijdelijk, weet De Telegraaf. “Ik had het liefst bij Vitesse gebleven en in de subtop van de Eredivisie gespeeld”, geeft Jonathans toe in de Nederlanse media. “Maar de situatie van de club dwingt mij verder te kijken.”

De 21-jarige rechtsbuiten staat bekend om zijn veelzijdigheid en spelinzicht. Dit seizoen is hij al goed voor 9 goals en 4 assists in 16 matchen. Bij Anderlecht en Gent zien ze in hem een potentiële versterking, zeker gezien hun focus op jong talent met doorverkoopwaarde.

Anderlecht hoopt Jonathans in te passen in de visie van coach David Hubert, terwijl Gent naar verluidt een sterke sportieve presentatie heeft voorbereid om hem te overtuigen.

De speler zelf benadrukt het belang van speeltijd bij zijn volgende club: “Ik moet ergens terechtkomen waar ik minuten maak en waar er een duidelijk plan voor mij ligt.” Anderlecht en Gent lijken dus wel kans te maken.

Vitesse-coach John van den Brom, ex-trainer van zowel Anderlecht als Genk, deelt advies met zijn sterspeler: “Hij moet kiezen voor een club waar hij kan groeien. Speeltijd is cruciaal, zeker op zijn leeftijd.”