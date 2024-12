Kevin Denkey legt uit waarom hij voor opvallend avontuur in de MLS kiest

Kevin Denkey trekt al snel naar de MLS. De voormalige topschutter van de Jupiler Pro League zijn verhaal bij Cercle Brugge zit er bijna op. Hij legde nog uit waarom hij voor FC Cincinnati koos.

Kevin Denkey heeft zich afgelopen seizoen goed in de kijker gespeeld bij Cercle Brugge. De spits werd topschutter, maar kon afgelopen zomer geen transfer maken.

Dat was wel de bedoeling. Met wat vertraging heeft hij uiteindelijk toch een mooie transfer kunnen versieren. Denkey trekt naar FC Cincinnati, maar speelt eerst nog drie wedstrijden voor Cercle.

"Het is wel echt een grote club. Ik had dat in het begin misschien niet verwacht, maar dan zijn de mensen van de club naar hier gekomen, hebben we gesproken en kreeg ik het project te zien, waarna ik dan zelf ook naar ginder ben gegaan en de accommodaties en een match heb gezien", begint Denkey bij Het Nieuwsblad uit te leggen waarom hij voor het opvallend avontuur koos.

"En als je dan ziet dat daar elke thuismatch 22.000 man in de tribune zit, dat de club enorm overtuigd is van je kwaliteiten en dat ze veel vertrouwen in je hebben - de transfersom die ze voor mij betalen zegt in dat opzicht genoeg - dan geraakt je wel snel overtuigd, hoor."

"Het is een ploeg die heel goed voetbal speelt, maar een doelpuntenmaker mist. En laat dat nu net zijn waar ik van houd! (lacht) Toen ik ze zag spelen, wist ik meteen: hier zal ik mooie dingen kunnen realiseren", besluit hij.