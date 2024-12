"Daar kom je niet mee weg in België": Dirk Kuyt krijgt de volle laag

Beerschot begint eindelijk te draaien in de Jupiler Pro League. Al is de vraag natuurlijk of de motor niet te laat aan ging.

Beerschot heeft een eerste reanimatie in de Jupiler Pro League overleefd. Toch blijft de ploeg van trainer Dirk Kuyt ruim in de degradatiezorgen zitten. De laatste weken gaan de resultaten de goede richting uit, maar de achterstand is toch bijzonder groot om nog voor het einde van de reguliere competitie de situatie helemaal te doen keren. Er zitten duidelijk jongens met de nodige kwaliteiten, maar vooral het collectieve was een probleem. Al is er met de playdowns wel een stok achter de wielen voor Beerschot. De sfeer in de groep zit alvast goed, dat toonden ze met de terugkeer tegen Cercle Brugge en KV Mechelen alvast. Johan Boskamp ziet wat er veranderd is. “In het begin wilde Kuijt op z'n Hollands spelen, maar daar kom je echt niet mee weg in België”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Die naïviteit is eruit, maar het gebrek aan scorend vermogen blijft wel een probleem. Ze hadden misschien iets meer geld moeten steken in een nieuwe spits dan in het contract van hun trainer.”





