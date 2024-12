Marc Degryse zegt nu al wie zal doorstoten naar de halve finales van de Croky Cup (en kent ook het lot van de Belgische clubs in Europa)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het zijn drukke tijden voor de Belgische topclubs. Competitie, beker en Europees voetbal volgen elkaar snel op.

Club Brugge speelt momenteel de ene partij na de andere. De ploeg van trainer Nicky Hayen is nog op drie fronten aan de slag. En ze zijn lang niet de enige Belgische topclub die nog in verschillende competities aan de slag is. Het Belgische voetbal kan er maar voordeel uit halen.

Dat Club Brugge niet goed bezig was op KV Mechelen afgelopen weekend kan Marc Degryse dan ook heel erg goed begrijpen, zo vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Als je hun waanzinnige programma ziet van de komende weken en maanden, dan begrijp ik dat Club in de Belgische competitie al eens denkt: 'De drie punten en wegwezen.'”, klinkt het bij de analist.

“In januari spelen zij kwart- én halve finale in de beker - daar ga ik toch vanuit - én moeten ze in de Champions League tegen Juventus en Manchester City.”

Al is er ook nog de Croky Cup. Daarin moet blauwzwart ook wel winnen. “Mijn prognose voor de halve finales in de beker zijn Club Brugge tegen Racing Genk en Anderlecht tegen Antwerp of Union.”

En Degryse waagt zich nog aan een andere voorspelling. “Ik ben overtuigd dat de vijf ploegen die Europees spelen ook alle vijf de groepsfase zullen overleven. Onze topclubs staan allemaal voor enkele serieuze Alpencols.”