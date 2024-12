Schuldeiser Lierse streng voor Pro League na failliet Deinze: wat gebeurt er eigenlijk?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SK Deinze werd vandaag failliet verklaard. Dat is voor schuldeiser Lierse een streep door de rekening.

Het faillissement van tweedeklasser SK Deinze heeft ook zijn gevolgen voor Lierse. Dat laat CEO Yorik Torreele weten. “Ze hebben die ploeg van binnenuit bekeken en beseft dat de situatie zo snel mogelijk moest stoppen”, klinkt het bij Le Soir. “Voor ons ging het alleen om de betaling van onze gelden, dat was nog 47.100 euro.”

Contact met SK Deinze was er al een tijdje niet meer. “Er heeft niemand ons gecontacteerd vanuit Deinze of vanuit de nieuwe eigenaars sinds oktober. Als er garanties voor dat geld waren geweest, waren we daar tevreden mee geweest.”

Torreele stelt het licentiesysteem van de Pro League duidelijk in vraag. “Het systeem dient om dit te voorkomen, maar dat lukt blijkbaar niet. In september had een licentiemanager dit kunnen voorspellen, als je ziet hoe de loonlast en inkomsten van Deinze verdeeld waren.”

En SK Deinze is volgens Torreele geen alleenstaand geval. Er zijn nog ploegen die hetzelfde risico lopen. “Die lopen een paar miljoen euro per jaar verlies, die dan wel toegedekt worden door de eigenaars. Als er dan iets gebeurt met de eigendomsstructuur van zo'n club…”

“Het zijn allemaal bedreigingen voor het voetbal. De vraag is of de instanties, de KBVB en de Pro League, het nodige doen om dit te voorkomen”, besluit de CEO.