Antwerp-coach Jonas De Roeck spreekt zich uit over Dennis Praet die nog niet op niveau zit: "Ik denk dat hij dat goed genoeg weet"

Dennis Praet tekende afgelopen zomer bij Antwerp. Hij kwam over als transfervrije speler, maar heeft tot nu toe nog maar weinig indruk kunnen maken.

Dennis Praet speelde dit seizoen al 11 wedstrijden voor Antwerp. Twee daarvan in de Croky Cup en de rest in de competitie.

Van die 9 competitieduels mocht hij er vijf starten. Toch heeft de middenvelder nog maar weinig indruk weten te maken dit seizoen. Dat terwijl er wel veel van hem werd verwacht.

"Ik denk dat Dennis goed genoeg weet dat hij nog niet op zijn niveau zit", vertelde coach Jonas De Roeck erover volgens Het Nieuwsblad. "Na de bekerwedstrijd tegen Kortrijk zei hij: ‘Dit zijn mijn eerste negentig minuten in drie jaar tijd.’ Drie jaar! Dan mag je niet verwachten dat Dennis van de ene op de andere dag het niveau haalt van iemand die dag in dag uit alles speelt."

"Het is logisch dat nog niet alles lukt", gaat De Roeck verder. "In het seizoensbegin las ik dat Dennis een van de beste fysieke tests van heel de ploeg aflegde, terwijl er een héél groot verschil is tussen goed kunnen lopen en matchritme."

"Da’s geen excuus, maar wel een totaal ander gegeven. Ik zie progressie in zijn manier van voetballen en ben ervan overtuigd dat zijn waarde voor het elftal groter en groter zal worden", besluit De Roeck.