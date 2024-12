Manchester City-coach Pep Guardiola komt met wel heel opvallende verklaring voor crisis: "Er is maar één probleem"

Mancehster City zit in een dip, dat weten we al wel even. Pep Guardiola ziet naar eigen zeggen slechts één probleem... en dat heeft hij dan nog niet eens zelf in de hand.

Het gaat echt niet goed met Manchester City. De Citizens wonnen slechts één van hun laatste vijf competitiewedstrijden en staan al op acht punten van leider Liverpool.

Zondag staat de derby tegen Manchester United op het programma. In aanloop naar de wedstrijd wees coach Pep Guardiola op wat volgens hem het enige probleem is bij City.

"Vandaag heb je misschien een team van 25-30 spelers nodige", vertelde hij volgens HLN. "Dit zal financieel moeilijker zijn voor de club, maar we gaan deze zomer het WK voor clubs spelen. Drie weken later begint de Premier League opnieuw en dus moeten we misschien meer diepte in de selectie hebben."

"Als mensen vragen wat het probleem is: het speelschema is ons probleem. Het is niet de training, de fysiotherapeuten, de dokters, de spelers, hoe ze eten of rusten. Er is maar één probleem en dat is het schema."

Toch opvallend dat de topcoach als enige probleem de drukke kalender aanduidt. Iets wat voor alle topclubs in de Premier League wel hetzelfde is.