Nicky Hayen bereidt zich voor op absolute topper tegen KRC Genk en wil nog voor Nieuwjaar aan de leiding staan met Club Brugge: "Of zij onze grootste titelconcurrent zijn?"

Na de zege tegen Sporting Clube de Portugal in de Champions League, staat Club Brugge dit weekend weer voor een levensbelangrijke wedstrijd. Blauw-zwart zal dan leider Genk ontvangen.

Club Brugge is goed in vorm, maar KRC Genk ook. Het belooft zondagnamiddag ongetwijfeld een leuk spektakelstuk te worden op Jan Breydel.

Nicky Hayen kijkt alvast uit naar de wedstrijd en heeft mooie ambities. De coach wil ervoor zorgen dat Club nog voor Nieuwjaar leider is in de Jupiler Pro League. Dat zou een serieuze prestatie zijn, maar dan moet er zondag wel gewonnen worden.

"Dat is alvast de bedoeling", opent hij bij Het Nieuwsblad. "Al blijven we nederig. Het wordt nog een zware maand. We moeten in december ook nog naar Union. Laat het ons match per match bekijken. Zondag willen we vooral onze eigen wil opleggen én brengen wat de dinsdag getoond hebben."

Een probleem dat we dit seizoen al vaker zagen bij Club is het feit dat het in de eigen competitie soms moeilijker loopt dan tegen topclubs in de Champions League. "Er is een niveauverschil, dat weten wij ook. In de kleedkamer proberen we vaak te benadrukken dat magische avonden zoals dinsdag enkel kunnen als we het goed doen in de competitie."

"En dus kampioen worden. Die boodschap geven we duidelijk mee. We spelen zondag een topwedstrijd, dus ik denk niet dat mijn spelers extra motivatie nodig hebben", gaat Hayen verder. Hij wil Club Brugge duidelijk nog eens kampioen maken, al zal Genk ongetwijfeld ook strijden voor de titel dit seizoen.

"Of zij onze grootste titelconcurrent zijn? Er zullen nog wel ploegen opduiken, het is nog vroeg. Maar op basis van hun huidige positie in het klassement, doen ze mee. Ze staan niet voor niets aan de leiding met aanvallend en positief voetbal."