Anderlecht schept duidelijkheid over de ernst van de blessure van Yari Verschaeren

Yari Verschaeren scoorde tegen Slavia Praag in de Europa League. Hij moest echter het veld geblesseerd verlaten met een schouderblessure.

Yari Verschaeren scoorde het tweede doelpunt van RSC Anderlecht tegen Slavia Praag. Hij moest even later echter van het veld met een pijnlijke schouder.

Er werd even gevreesd voor een sleutelbeenbreuk, maar die piste was snel van de baan. Vrijdag werden de nodige scans genomen om zekerheid te krijgen over de ernst van de blessure.

En dat blijkt goed mee te vallen. Het Belang van Limburg laat weten dat er op de scan te zien is dat er scheurtjes in de ligamenten rond het sleutelbeen zitten.

Dat is een veel minder erge blessure dan er eerst gevreesd werd. Het brengt voor de speler wel de nodige hinder mee en zorgt wel voor wat pijn.

Spelen is in principe mogelijk, het is alleen te zien hoe Verschaeren er zelf mee omgaat. Wellicht komt STVV nog te vroeg, maar de wedstrijden erna tegen Genk en Dender zouden zeker haalbaar moeten zijn.