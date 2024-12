Felice Mazzu verrast over revanchegevoelens tegen RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV ontvangt zondag RSC Anderlecht. Voor Felice Mazzu is het een bijzonder moment, tegen één van zijn ex-ploegen.

Felice Mazzu begon bij RSC Anderlecht sterk met de kwalificatie voor de Conference League. Het ging al snel veel minder, met een ontslag tot gevolg.

“Anderlecht is een club die altijd moet winnen, dus ik respecteer de beslissing van de club en ik zie dat het vandaag goed gaat. Ik voel geen wrok, rancune of wat dan ook. Heb ik nooit gevoeld”, vertelt Felice Mazzu aan Het Nieuwsblad.

“Weet je, het is niet gelukt, maar ik heb het tenminste geprobeerd. Je kan alleen maar teleurgesteld zijn als je iets niet probeert. Er waren zeker ook goede momenten en er zijn ergere dingen in het leven. De dood, dát is erg. Voor al de rest zijn er oplossingen.”

Mazzu heeft dan ook geen enkel probleem om voorzitter Wouter Vandenhaute zondag de hand te schudden, zo voegt hij er nog aan toe.

“Ik koester tegen niemand wrok. Wilde je als titel misschien zetten: 'Mazzu wil geen hallo zeggen tegen Wouter?' In dat geval mag je op de voorpagina zetten dat ik hem zelfs un gros bisou , een dikke kus, zal geven”, besluit hij met een brede glimlach.