De beslissing over het TV-contract is gevallen: hier kan u de volgende vijf seizoenen de Jupiler Pro League (en al de rest) volgen!

DAZN heeft de live rechten van de Jupiler Pro League verlengd tot 2030. De Algemene Vergadering van de Pro League, bestaande uit 29 profclubs, kende niet alleen de live rechten van de Jupiler Pro League toe aan DAZN, maar ook die van de Challenger Pro League, de Lotto Super League en de Croky Cup.

Daarnaast verwerft DAZN ook de non-live rechten van het Belgische voetbal. Met deze overeenkomst blijven de wedstrijden van de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League exclusief te volgen via DAZN. Daarvoor leggen ze 84,2 miljoen euro op tafel.

De streaminggigant, actief in meer dan 220 landen en met 20 miljoen abonnees, blijft de Belgische voetbalfans voorzien van live wedstrijden en een brede waaier aan aanvullende content, zoals highlights, documentaires en nieuws.

DAZN positioneert zich niet alleen als sportstreamingplatform maar ook als entertainmenthub. Naast live voetbal biedt het platform toegang tot internationale competities zoals La Liga, de Bundesliga en de UEFA Women’s Champions League, evenals andere sporten zoals NBA en NFL. DAZN streeft ernaar om de ultieme bestemming te worden voor sportfans door een mix van lineaire tv en digitale streaming aan te bieden.

Om de ervaring verder te verrijken, lanceerde DAZN onlangs zijn app op de platformen van Telenet en Base. Deze stap past in hun strategie om in te spelen op de veranderende kijkgewoonten van sportliefhebbers. Samen met Belgische telecomoperatoren wil DAZN de kijkervaring flexibeler en gevarieerder maken.

Naast het verbeteren van de tv-ervaring wil DAZN ook inzetten op innovatie en entertainment in stadions. De ambitie is om het voetbal meer te laten zijn dan de 90 minuten op het veld, door fans een rijkere en gepersonaliseerde ervaring te bieden, zowel thuis als in het stadion.

Massimo D’Amario, Managing Director DAZN België en Luxemburg, benadrukte het belang van de samenwerking met de Pro League: “We zijn trots om de Belgische competities te blijven ondersteunen en willen bijdragen aan innovatie en entertainment in het voetbal.” Lorin Parys, CEO van de Pro League, voegde daaraan toe dat deze overeenkomst een belangrijke stap is om het Belgische voetbal toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor fans.