't Is gebeurd!: Na De Slimste Mens opent er opnieuw een grote deur voor Aster Nzeyimana

Na zijn overwinning in De Slimste Mens ter Wereld, voegt Aster Nzeyimana een nieuwe uitdaging toe aan zijn indrukwekkende palmares en carrière. Op zaterdag 26 april 2025 maakt Nzeyimana zijn debuut als host van De Avond van de Filmmuziek.

De avond wordt geleid door de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche, die samen met het orkest nummers uit legendarische films zoals James Bond, Inception, Gladiator en Star Wars zal uitvoeren. Naast de orkeststukken zullen ook de Vlaamse artiesten Veerle Baetens, Johan Heldenbergh en Bjorn Eriksson hun iconische nummer ‘If I Needed You’ uit de film The Broken Circle Breakdown live vertolken.

Aster Nzeyimana is uiteraard enthousiast over zijn nieuwe rol. "Toen ze me vroegen als presentator van De Avond van de Filmmuziek was ik verrast maar ook meteen vereerd", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Wie wil er nu niet eens presenteren in het Sportpaleis! Ik heb de setlist al eens mogen inzien en er zitten echt pareltjes tussen. Ik kan niet wachten tot het zover is."

De avond zal niet alleen een feest zijn voor de oren, maar ook voor de ogen. De muziekstukken zullen worden begeleid door filmbeelden op groot scherm.

Aster Nzeyimana heeft zich de laatste jaren bewezen als veelzijdig tv-persoonlijkheid. Begin 2022 werd hij de nieuwe presentator van het populaire voetbalpraatprogramma Extra Time.

In 2023 maakte Nzeyimana een stap richting VTM, waar hij als voetbalcommentator en copresentator van The Voice van Vlaanderen aan de slag ging. Donderdag won Aster dus De Slimste Mens ter Wereld door actrice Daphne Agten te verslaan.