Ruben Van Gucht heeft leuk nieuws over Blanka Vlasic en Mondo te melden

Het zijn opnieuw hele drukke tijden voor Ruben Van Gucht. Commentaar leveren in het veldrijden, maar toch hier en daar ook een beetje kalkoen verorberen? En wat met de familie? Hij geeft zelf het antwoord.

Het was een bewogen 2024 voor Ruben Van Gucht. Er was de positieve alcoholtest en er was ook veel te doen over benen die bij een bepaald filmpje plots in beeld verschenen tijdens het EK voetbal.

Feestdagen?

De sportcommentator verdedigde zich vurig en kwam met een openhartige bekentenis over zijn liefdesleven. Nu heeft hij nog eens teruggeblikt - en ook al meteen vooruitgekeken naar wat volgend jaar gaat komen op persoonlijk vlak.

"De voorbije jaren heb ik door het veldrijden niet veel van de feestdagen meegekregen. Dit jaar heb ik me tussen de bedrijven door wel aangemeld voor de familiefeesten in België."

Feesten en bezoek van Vlasic

"Dat is bij ons altijd een heel gebeuren omdat zowel mijn moeder als mijn vader een grote familie heeft: op beide feesten zullen zo'n vijftig à zestig mensen aanwezig zijn."

"Maar eerst reis ik nog naar Split, en waarschijnlijk in januari nog een keer. Blanka heeft ook het plan opgevat om begin volgend jaar naar België te komen, ze wil graag dat Mondo ons land ziet en zijn neefjes hier leert kennen. Hij is inmiddels geen baby meer, hè, hij begint een echt kindje te worden", aldus Van Gucht in HUMO.