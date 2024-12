Standard heeft een probleem: dringend vijf miljoen euro nodig, Genk houdt situatie met interesse in de gaten

Bij Standard is de druk om snel duidelijkheid te krijgen over een mogelijke overname groter dan ooit. De Rouches moeten dringend hun financiële situatie aanpakken, met name om zich goed voor te bereiden op de zomermercato.

Volgens insiders zoekt de club nu al naar vijf miljoen euro om de basis te leggen voor toekomstige transfers. Een pijnpunt daarbij zijn de huurdeals van Andi Zeqiri en Ilay Camara. Beide spelers presteren uitstekend en zijn uitgegroeid tot sleutelspelers in de ploeg. "Zeqiri en Camara zijn zonder twijfel de beste zomertransfers van Standard, maar ze definitief vastleggen wordt een grote uitdaging", stelt Standard-watcher Kevin Sauvage. Standard huurt Zeqiri van KRC Genk, met een aankoopoptie van 2,8 miljoen euro. Camara is eigendom van RWDM, en zijn prijskaartje bedraagt 2,2 miljoen euro. "Het probleem is dat Standard momenteel niet de financiële middelen heeft om deze opties te lichten. Zonder snelle overname zullen deze spelers waarschijnlijk elders hun carrière voortzetten", zegt Sauvage. De club kan slechts op twee manieren geld vrijmaken: een succesvolle overname of het verkopen van eigen spelers. Die laatste optie zou echter een sportieve aderlating betekenen, aangezien Standard al kampt met een krappe selectie. Ondertussen blijven KRC Genk en RWDM de situatie met interesse volgen, in de hoop hun spelers te behouden of elders te verkopen. De komende weken beloven cruciaal te worden voor Standard.