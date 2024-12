Besnik Hasi krijgt frappant nieuws te horen over de Jupiler Pro League: "Dat is niet normaal, hé"

Er werden al heel wat coaches ontslagen in onze competitie dit jaar. Tegenwoordig blijven trainers niet lang meer bij hun club.

Het meest recente geval bij KV Kortrijk. Daar werd Freyr Alexandersson ontslagen en startte Yves Vanderhaeghe voor de derde keer als hoofdtrainer.

Dat allemaal zorgt voor een heel opvallend feit. Besnik Hasi is de langstzittende coach in de Jupiler Pro League. Hij staat sinds november 2023 aan het roer bij KV Mechelen.

"Dat is niet normaal, hé", reageerde Hasi volgens Het Laatste Nieuws wanneer hij dat te horen krijgt. "De job als coach is de gevaarlijkste van het land."

"In Saoedi-Arabië was ik op een bepaald moment de langstzittende, maar ik was er wel bijna vier jaar actief. Tja, het is wel een slechte trend", besluit hij.

KV Mechelen speelt donderdag zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar tegen Standard, in eigen huis. Na de 2 op 12 wil Malinwa zijn jaar op een goede manier afsluiten.