Genk-verdediger Matte Smets merkte iets erg opvallend op bij Anderlecht-spits Kasper Dolberg

KRC Genk deed het afgelopen zondag erg goed tegen Anderlecht. Paars-wit kon buiten één schot van Edozie zelfs geen echte kansen bij elkaar spelen. De verdienste van de hele ploeg volgens Matte Smets.

Anderlecht had het erg moeilijk tegen KRC Genk. Paars-wit verloor met 2-0 en kon op geen enkel moment van de wedstrijd aanspraak maken op winst, of zelfs een punt.

De thuisploeg creëerde veel, terwijl de Brusselaars eigenlijk maar één goede kans bij elkaar konden spelen. Kasper Dolberg beleefde weinig plezier aan de wedstrijd, dat weet ook Genk-verdediger Matte Smets.

"Het is mijn taak natuurlijk, om te verdedigen op die spitsen", vertelde hij. Smets merkte toch ook nog iets opvallend op bij Dolberg. "Het was toch wel een ander soort spits dan de rest in de competitie. Hij stond heel vaak achter mij. Dat was eens iets anders, aangezien de meeste spitsen voor me staan."

"Hij heeft een zeer aparte speelstijl, maar je moet hem volgens mij geen kans in de box geven. Hij is toch een killer", gaat hij verder. Maar daar zagen we zondag toch niet veel van.

"En dat is de verdienste van de hele ploeg", is Smets eerlijk. "Er konden niet veel ballen tot bij hem komen omdat het blok voor mij heel zijn werk deed. Dat hielp de verdediging ook enorm."