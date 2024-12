Genk-coach Thorsten Fink moet belangrijke knopen doorhakken voor topper tegen Antwerp

KRC Genk neemt het straks op tegen Antwerp. Christopher Bonsu Baah is nog onzeker om in de basis te starten.

Nog één wedstrijd voor KRC Genk in 2024. De Limburgers reizen zondagnamiddag naar de Bosuil om het daar tegen Antwerp op te nemen.

Coach Thorsten Fink kan rekenen op bijna volledig fitte kern. Buiten Yira Sor is iedereen klaar om te spelen, wat wel niet wil zeggen dat alle spelers topfit zijn. Zo is Bonsu Baah nog niet op 100%.

"Hij speelde niet pijnloos tegen Anderlecht maar beet door om de ploeg te helpen", vertelde coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg. "Hij kan nog geen 90 minuten aan, ik moet nog beslissen of hij start of invalt."

"Met Adedeji-Sternberg hebben we een heel sterk alternatief achter de hand, hij wordt ook steeds sterker door wedstrijden te spelen", gaat Fink verder. De Duitser zal nog wel knopen moeten doorhakken.

Hij heeft een luxeprobleem: op het middenveld zal hij moeten kiezen tussen Hrosovsky of Karetsas en Bangoura of Sattlberger. Ook zullen we straks pas weten of Cuesta of Sadick zal mogen starten.