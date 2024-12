Ritchie De Laet blikt terug op zijn afscheid van het profvoetbal: "Ik had gerust willen verder doen, maar..."

Ritchie De Laet stopte aan het einde van vorig seizoen met voetballen. Die keuze maakte hij na een blessure die hij opliep tegen KRC Genk.

Ritchie De Laet kan terugblikken op een zeer mooie carrière. De flankverdediger bracht buiten in België het meeste tijd door in Engeland.

In 2016 keerde hij terug naar 'zijn' Antwerp, dat hem nog wel enkele keren uitleende. Hij won er mee 'Den Dubbel', en besloot uiteindelijk om na vorig seizoen zijn schoenen aan de haak te hangen.

"Ik had gerust willen verder doen, maar wat er toen in Genk is gebeurd was voor mij een signaal: ’t is genoeg geweest", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Op verplaatsing bij Genk zakte hij door zijn knie vorig seizoen. "Ik ben heel blij dat ik diegene was die de keuze heeft gemaakt. Het zou mij véél meer raken mochten ze nu, zes maanden later, schrijven dat ik te traag ben geworden en niet meer mee kan."