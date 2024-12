David Hubert wou geen enkel excuus horen: "Nee, dat heeft er niets mee te maken, dit is een einde in mineur"

Je kan geen lijn trekken op dit Anderlecht. 20 minuten waren ze heel goed en trokken ze de scheve situatie na de openingsgoal van Scheidler snel recht. Daarna was het huilen met de pet op. Dender overklaste hen en toonde vooral meer wil om te winnen.

Anderlecht was nochtans gewaarschuwd: Dender is dodelijk op tegenaanvallen. "We zijn niet goed genoeg gestart aan die eerste helft. Na 20 minuten hebben we het rechtgezet door wat meer tempo in de wedstrijd te krijgen en de juiste balcirculatie te hanteren", analyseerde David Hubert. "Dat was hoe we ze pijn wilden doen: via opbouw van achteruit."

Na de rust speelde Anderlecht alsof het 4-1 voorstond en hen niets meer kon gebeuren. "Dan hoop je op dat elan door te gaan in de tweede helft, maar dat hebben we niet kunnen brengen. Onze eerste goede actie kwam pas na een kwartier in de tweede helft."

Maar wat echt dramatisch was: de vele slordigheden in het uitvoetballen. "We maakten inderdaad ook te veel fouten, met onnodig balverlies. Dat mag je niet doen tegen Dender. Twee keer hebben we vanuit ons eigen balbezit goals weggegeven. Dan vraag je om problemen tegen een ploeg als Dender. Dit is een einde in mineur van dit jaar."

Hubert kreeg zelfs een excuus aangereikt, maar wou dat niet aangrijpen. "Nee, het veld heeft er niets mee te maken. Het was voor beide ploegen hetzelfde. Er is geen enkele reden om positief te zijn na deze match."

"Er was een gebrek aan frisheid. Misschien geloofden we dat het moeilijkste al gedaan was. Tot nu toe was het onze sterkte om altijd aan het maximum te zitten. Maar als we wat percentages minder doen, dan loopt het niet."