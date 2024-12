Islam Slimani (ex-Anderlecht en KV Mechelen) straks terug naar Europa om ploegmaat van Belg te worden?

Islam Slimani keerde afgelopen september terug naar Algerije, maar op 36-jarige leeftijd sluit hij een laatste terugkeer naar Europa niet uit. Hij zou zelfs kunnen tekenen in de Serie A.

Na twee periodes in de Jupiler Pro League met RSC Anderlecht en KV Mechelen, afgewisseld met een periode in Brazilië, is Islam Slimani teruggekeerd naar Algerije. De aanvaller speelt momenteel voor CR Belouizdad, waar hij in 2009 zijn carrière begon voordat hij naar Europa verhuisde.

Maar de zaken gaan niet helemaal volgens plan voor de topscorer aller tijden van Algerije. Slimani moet het doen met een reserverol, die hem niet ligt. Onlangs weigerde hij om die reden op het wedstrijdformulier te verschijnen, dus een vertrek is mogelijk.

Volgens de Algerijnse media La Gazette du Fennec zou Slimani deze winter kunnen terugkeren naar Europa, omdat zijn contract in juni afloopt. Er worden twee opties genoemd. De eerste is naar de Zwitserse competitie, hoewel er geen specifieke club is genoemd.

De tweede is Italië, en zelfs de Serie A. Islam Slimani zou naar Como kunnen gaan, een club waar hij afgelopen zomer al werd genoemd en die wordt gecoacht door zijn voormalige ploeggenoot bij Monaco, Cesc Fabregas. De Italiaanse club is naar verluidt nog steeds geïnteresseerd in zijn diensten.

Slimani zou dus de ploeggenoot kunnen worden van een Belgische speler: Ignace Van der Brempt, een vaste waarde bij Como dit seizoen na een uitleenbeurt bij RB Salzburg.