"Rode Duivel!": Johan Boskamp twijfelt niet wie beste speler van de JPL is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De laatste wedstrijden van 2024 worden afgewerkt. Hoogtijd voor Johan Boskamp om terug te blikken op het eerste deel van het seizoen.

Vandaag worden de allerlaatste wedstrijden van 2024 in de Jupiler Pro League gespeeld. Johan Boskamp moet niet lang twijfelen om de naam te noemen van de beste speler van het eerste deel van de competitie.

En die zit niet bij competitieleider KRC Genk. “Dat is voor mij toch opnieuw Hansie. Vanaken tilt Club Brugge altijd naar een hoger niveau. Net zoals hij dat vorig seizoen in de play-offs al deed”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Tegen Westerlo kwamen ze goed weg, maar ik heb daar wel gesmuld van de mooie goals. Vanaken speelt tegenwoordig hoger, ik zie hem daar graag. Ik kom weer terug bij de Rode Duivels. Onwaarschijnlijk dat die jongen daar niet bij zit.”

Al is er ook bij de leider een speler die de nodige aandacht verdient. “Het 4-3-3-systeem onder Fink blijft mooi om zien. Tolu kreeg onlangs nog kritiek, maar alles heeft te maken met de aanvoer. Als de ballen in de zestien komen, zorgt hij wel voor het vervolg, hoor. Heynen blijft dan weer de absolute regulator.”

Ook hij moet voor Boskamp meteen naar de nationale ploeg. “Onvoorstelbaar dat hij nog steeds geen Rode Duivel is. Ook Karetsas moet snel een selectie krijgen vooraleer België het vlaggen heeft en hij voor Griekenland zal uitkomen. Ik mag hopen dat niet hetzelfde gebeurt als met El Khannouss. Met die kleine 17-jarige moet het anders lopen. Hij moet voor België spelen.”