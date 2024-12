Cristiano Ronaldo straks eigenaar van een Europese topclub? "Ik weet precies wat ik moet doen"

Tijdens de 15e Globe Soccer Awards zei Cristiano Ronaldo dat hij overweegt om na zijn carrière eigenaar van een voetbalclub te worden. De speler van Al-Nassr deed een aantal opvallende uitspraken.

Vrijdag werd Cristiano Ronaldo geëerd tijdens de 15e jaarlijkse Globe Soccer Awards ceremonie voor de beste speler van het jaar in het Midden-Oosten. Tijdens een vrij lang interview liet de Portugese legende zich helemaal gaan.

Ronaldo herhaalde vooral zijn mening over het Saoedische voetbal. "De Saoedische Pro League is beter dan Ligue 1, natuurlijk. In Frankrijk is er alleen PSG. Probeer maar eens te sprinten in 38, 39 of 40 graden en je zult het zien."

Even later vertelde de 39-jarige dat Vinicius het volgens hem verdiende om de Ballon d'Or te winnen. "Daarom geef ik de voorkeur aan dit soort trofeeën (de Globe Soccer Awards n.v.d.r.), ze zijn eerlijk. Ik ben niet bang om het te zeggen, Vinicius verdiende het om te winnen, het was niet eerlijk."

Cristiano Ronaldo werd toen gevraagd naar zijn ambities voor de toekomst. Hoewel hij begin februari 40 wordt, is de Portugese legende nog niet van plan om zijn schoenen aan de haak te hangen en wil hij voor die tijd de grens van 1000 doelpunten in zijn carrière bereiken.

“En wat dan? Ik zie mezelf geen coach worden, of zelfs clubvoorzitter. Maar misschien wel eigenaar, ik heb al verschillende clubs op het oog", zei hij. Ronaldo verwees tot slot naar de kritieke situatie van Manchester United, 14e in de Premier League.

"Het probleem is niet de coach. Het is veel meer dan dat, het probleem is structureel. Als ik op een dag eigenaar van de club word, zal ik dat allemaal aanpakken. Ik weet precies wat er moet gebeuren."