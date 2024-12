De Brugse wederopstanding, sterkhouder Antwerp en enkele grote verrassingen in ons laatste elftal van de week

Het voetbaljaar 2024 zit er helemaal op. Hoog tijd om even terug te blikken op de laatste speeldag die we in 2024 nog te zien kregen. Met daarbij uiteraard ook een team van de week, hoe kan het ook anders.

Doelman

Hij heeft dit seizoen nog niet vaak in de schijnwerpers gestaan, maar Nick Shinton was een van de meest indrukwekkende doelmannen van het kerstvoetbal. Met verschillende reddingen had hij bijna een belangrijk punt aan Den Dreef kunnen vasthouden, maar uiteindelijk moest hij het onderspit delven. Ondanks de nederlaag kozen we ervoor om hem te eren.

Verdedigers

Het gebeurt niet vaak dat er twee verliezers in ons type-elftal zitten, maar naast Shinton kunnen we ook niet om de ongelooflijke Luka Vuskovic heen, voor zijn fantastische doelpunt tegen Club Brugge dat een indrukwekkende eerste seizoenshelft bekroonde. Hij is tenslotte pas 17 jaar oud.

Naast hem waren er een aantal kandidaten, waaronder de solide Rhijn Van Helden (STVV) en een doelpunten makende Ross Sykes voor Union SG, maar het werd een kleine verrassing in de vorm van Ibe Hautekiet. Hij deed de verdediging van Standard veel goed. Een clean sheet voor Les Rouches, knap.

Op de rechterflank was Hugo Siquet een van de beste Bruggelingen. Een prestatie die natuurlijk werd benadrukt door zijn vrije trap, lekker in de bovenhoek. Een verrassende(?) terugkeer naar zijn topvorm om 2024 af te sluiten.

Middenvelders

In zijn eigen stijl was Birger Verstraete opnieuw heel belangrijk voor OHL, dat drie kostbare punten pakte tegen Beerschot. Adem Zorgane sloot het jaar af op een hoogtepunt, net als de Zebra's, die op het randje van de top zes staan. Zorgane is al heel lang heel sterk.

Gyrano Kerk scoorde een prachtige brace voor Antwerp, waardoor Great Old ook drie punten kon pakken. Op de andere flank scoorde Andreas Skov Olsen een doelpunt en gaf hij een assist, waarmee hij zijn uitstekende vorm bevestigde en die van Club Brugge, dat zeker het team van het jaar 2024 is.

Aanvallers

Voorin kiezen we voor drie spitsen met de nodige statistieken. In de eerste plaats kiezen we voor Arokodare en zijn brace.

Verder sluiten we af met een zeer goede Scheidler, die scoorde en heel aanwezig was bij Dender. En ook Chukwubuikem Ikwuemesi, goed voor twee goals voor OH Leuven krijgt een stekje. Hij is de tweede Leuvenaar in deze opstelling, en terecht.

Ons elftal ziet er dan als volgt uit: