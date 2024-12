Karl Vannieuwkerke ziet één groot probleem bij Club Brugge met alle (financiële) gevolgen van dien

Club Brugge is op dit moment met voorsprong de meest professionele club van het land. Dat ze Champions League spelen draagt daar enorm toe bij.

Dat Club Brugge vorig seizoen nog de landstitel binnenhaalde was een klein mirakel. Al kreeg het daarbij natuurlijk ook de hulp van de competitieformule met play-offs en halvering van de punten.

“Voor de spankracht is dit een goede zaak, maar ik snap dat clubs en supporters dat niet eerlijk vinden”, klinkt het bij Karl Vannieuwkerke in Het Nieuwsblad. “Ik zou liever hebben dat ze alle wedstrijden in de reguliere competitie spelen en zo de kampioen aanduiden, ook al is er dan meer kans dat het pleit vier of vijf matchen voor het einde al beslecht is.”

Club Brugge pakte de landstitel, maar nog veel belangrijk was dat ze daarmee de miljoenen van de Champions League binnenhaalden. “Als je elk jaar tientallen miljoenen en dit jaar zelfs bijna 50 miljoen euro binnenhaalt zoals Club Brugge, krijg je sowieso een enorme voorsprong op de concurrenten en geef je ze jaar na jaar weer een klap op de kop.”

Maar er blijft één grote smet op alle die mooie prestaties: het stadion. “Ik ben recent twee keer gaan kijken in de Champions League. Het Jan Breydelstadion is niet meer van deze tijd is. En dan zat ik nog op de betere plaatsen…”

Knie tegen knie, een echte ramp noemt hij het. “Tijdens de rust geraak je met moeite aan een pint, laat staan dat je hem op krijgt tegen de start van de tweede helft. Wat een kostenderving moet dat niet zijn voor Club?”

Dergelijke zaken kosten Club Brugge een fortuin, als van de 25.000 mensen in het stadion de helft zegt geen pint te pakken omdat het zo moeilijk is om je te verplaatsen.