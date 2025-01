📷 'KV Mechelen haalt interessante centrale verdediger binnen'

Zinho Vanheusden is de exponent van het blessureleed bij KV Mechelen, maar hij is lang niet de enige. De ziekenboeg van Besnik Hasi puilt helemaal uit.

Versterking is dan ook meer dan welgekomen op heel wat posities. Malinwa zou zijn oog hebben laten vallen op Stephen Welsh. Hij komt volgens Record Sport over van het Schotse Celtic.

Welsh ligt nog tot 2027 onder contract. Volgens Transfermarkt is hij op dit moment om en bij de 800.000 euro waard. Hij is vooral op zoek naar speelminuten en die kan Hasi hem geven.

Het zou voorlopig om een huurovereenkomst gaan. Of er ook een aankoopoptie in de deal opgenomen is, is niet duidelijk.

KV Mechelen wou de speler vorige zomer al binnenhalen, zo voegt het medium er aan toe. Welsh hoopte door te breken bij Celtic, maar dat lukte vooralsnog niet.

🚪 KV Mechelen - Update



✅ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Stephen Welsh is expected to be the first winter arrival for KV Mechelen.



➡️ After multiple offers, he's set to join on loan once Celtic sanction his move.



❓ Not clear if there's a buy option.



📰 @Record_Sport #KVM #TransferNews #JPL https://t.co/lMCXOw8PmF