Hallo, Premier League? Uitgerekend Welshe JPL-coach spreekt zich uit tegen verder voetballen zonder winterstop

In de Premier League is het al jaar en dag de gewoonte om verder te voetballen tijdens de winter zonder winterstop, met mogelijk zelfs voetbal op 1 januari. Daar is ene Chris Coleman geen voorstander van.

Het concept van kerstvoetbal is al geïntroduceerd in België, zoals dat in Engeland ook de gewoonte is. Na wedstrijden ten laatste op 27/12 is er in de Belgische competitie dan wel even een korte pauze. Dat is maar goed ook, vindt OHL-trainer Chris Coleman. "Ik ben als speler altijd gewend geweest om in de kerstperiode te spelen. Als coach heb ik beide al meegemaakt, want ik heb ook al in andere landen gecoacht."

Hij is dus vertrouwd met zowel voetbal op het menu in de feestdagen als met vakantie op het programma. "Ik ben voorstander van een break, zelfs al is het maar voor vier à vijf dagen. Een break van een week zou voor de spelers perfect zijn. Als je zoveel na elkaar speelt, is het onmogelijk voor de spelers om hetzelfde niveau aan te houden."

Coleman niet blind voor mentale belasting

Voor Coleman mag die pauze dus nog niet iets langer duren dan het nu het geval is in de Jupiler Pro League. "Voor de spelers is het mentaal en fysiek belastend, misschien nog meer mentaal. Ik denk dat de break belangrijk is. Ik ben hier nog maar een paar weken, maar veel mensen in de club hebben ook al een lastig eerste deel van het seizoen meegemaakt met veel draws."

Het is voor al die mensen die begaan zijn met OHL al heel intens geweest. "Het gaat niet zozeer om mezelf, maar veel mensen uit de club waren er bij al die wedstrijden bij. Beeld je maar eens in dat we twee van die gelijke spelen hadden kunnen omzetten in een overwinning. Dan zou het er in het klassement al veel gezonder uitzien."

OHL begint aan een nieuw hoofdstuk

Dat zou dan ook op het mentale front wel invloed hebben. "We zijn er nu vier à vijf dagen eens tussenuit en beginnen dan aan een nieuw hoofdstuk, het tweede deel van het seizoen."