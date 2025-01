Karl Vannieuwkerke haalt gigantisch uit naar makelaars en clubs in Belgische profvoetbal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sportanker Karl Vannieuwkerke is onder-voorzitter van KVDO in derde afdeling. De stap naar het profvoetbal ziet hij helemaal niet zitten met de club.

Karl Vannieuwkerke zag met lede ogen aan hoe KV Oostende in de Challenger Pro League ten onder ging. Hij zette met Diksmuide een samenwerking op, zodat de kustploeg nog enigszins bleef verder leven.

KVDO speelt momenteel in derde afdeling, maar gebruikt daarvoor nu wel het stadion van oud-eersteklasser KV Oostende. Heel wat abonnees van de kustboys zitten nu in de tribune voor KVDO.

In het sportjaaroverzicht van regionale televisiezender Focus/WTV liet Vannieuwkerke uit dat zijn nog ver van het profvoetbal af zit. En eigenlijk wil hij daar ook niet geen.

“Het voetbal in 1A en 1B is eigenlijk pure commercie en mensenhandel”, steekt hij van wal in zijn betoog. Hij haalt ook hard uit naar makelaars.

Het is voor Vannieuwkerke niet te begrijpen dat clubs meewerken aan een systeem waarbij makelaars 30 tot 35 procent van een transfersom verdienen.